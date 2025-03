Software di pagamento rateale e Acquista ora, paga dopo (BNPL). - App più popolari - Uzbekistan

Zip

zip.co

Zip (precedentemente Quadpay) è un acquisto leader ora, paga una società successiva che fornisce soluzioni equa e senza soluzione di continuità che semplificano il modo in cui le persone pagano. Con una presenza in crescita in tutto il mondo, la nostra missione è quella di essere la prima scelta di pagamento, ovunque e ogni giorno. Esistiamo per creare un mondo in cui le persone possono vivere senza paura oggi, sapendo che hanno il controllo di domani. Concentrati sull'innovazione del prodotto che mette le persone al centro, mettiamo il benessere finanziario dei nostri clienti e commercianti al centro di tutto ciò che facciamo. Con Zip, i clienti possono fare acquisti ovunque e pagare in seguito, mentre i commercianti vengono pagati in anticipo. La nostra piattaforma consente alle aziende di offrire soluzioni di pagamento flessibili ai clienti online e in negozio senza rischi. La nostra soluzione intuitiva è facilmente integrata senza API. Una volta live, i commercianti possono presentare il loro marchio a milioni di nuovi consumatori che già amano Zip, acquisiscono nuovi clienti e aumentando l'istante delle vendite. Siamo zip e stiamo solo iniziando.