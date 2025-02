Software di pagamento rateale e Acquista ora, paga dopo (BNPL). - App più popolari - Turkmenistan

GoCardless

gocardless.com

GoCardless ha la missione di diventare la rete di pagamenti bancari mondiale. Liberare persone e aziende dalle frustrazioni e dai costi di metodi di pagamento obsoleti, con soluzioni di pagamento bancario diretto semplici e sicure. Raccogli pagamenti istantanei e una tantum. O pagamenti ricorrenti automatizzati. E utilizza i nostri componenti aggiuntivi per recuperare automaticamente i pagamenti non andati a buon fine (recuperando in media il 70%) e combattere le frodi senza compromettere l'esperienza di pagamento dei tuoi clienti. Con GoCardless risparmi tempo e denaro, vinci e mantieni più clienti, vieni pagato in tempo e riduci lo stress. Oltre 75.000 aziende in tutto il mondo si affidano a noi per gestire i loro pagamenti, tra cui nomi globali come DocuSign, Carrefour, Norwegian Refugee Council, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey e UNHCR. Permettiamo loro di riscuotere pagamenti da oltre 30 paesi, elaborando oltre 30 miliardi di dollari ogni anno. E i nostri prodotti sono flessibili in base al modo in cui desideri utilizzarli: sia che tu voglia usarli da soli con il nostro dashboard online di facile utilizzo, connetterti con uno degli oltre 350 sistemi che potresti già utilizzare per gestire la tua attività o creare la tua integrazione personalizzata con la nostra API. Svolgiamo questa missione dal 2011 e ora disponiamo di un incredibile team di oltre 700 esperti di pagamenti nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia e in Australia. In effetti, potresti aver già sentito parlare di noi: siamo stati trattati da BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review e centinaia di altri. Vuoi saperne di più? Vai su gocardless.com