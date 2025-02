Software Insight Engines - App più popolari - Sant’Elena

Guru

getguru.com

Ricerca AI aziendale, Intranet e Wiki in un'unica piattaforma. Guru vive negli strumenti che già usi, quindi non è necessario cambiare contesto. Trova informazioni su qualsiasi app, chiedi aiuto a un esperto se non riesci a trovarlo e lascia che Guru identifichi in modo proattivo le lacune nella conoscenza, duplica la conoscenza e la traduca in 100 lingue... un po' come un amico intelligente per te e il resto della tua famiglia azienda.