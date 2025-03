Heepsy

heepsy.com

Heepsy è una piattaforma di influencer marketing progettata per marchi e agenzie. Ottieni l'accesso a milioni di influencer da tutto il mondo, oltre agli strumenti di cui hai bisogno per trovare quello giusto per le tue campagne sui social media. Trova influencer su Instagram, YouTube e TikTok. Filtra la tua ricerca per posizione, categoria, numero di follower, tasso di coinvolgimento e altro. Heepsy fornisce anche rapporti analitici dettagliati su ciascun influencer. Analizza il loro coinvolgimento, la crescita dei follower, i dati demografici del pubblico e l'autenticità. Evita gli influencer con un pubblico altamente sospettoso e una crescita inorganica. Controlla la media dei Mi piace e dei commenti per post per vedere come potrebbero funzionare i contenuti creati per il tuo marchio. Organizza i tuoi influencer preferiti in elenchi. Vuoi ottenere informazioni di contatto in modo da poter iniziare a contattare gli influencer? Scarica i tuoi elenchi per ottenere informazioni di contatto e tutte le altre statistiche sugli influencer, in un unico posto salvato ovunque ti serva. Ma non solo offre ai brand la possibilità di trovare influencer, ma introduce anche l’opzione di un Marketplace in cui gli influencer possono trovare campagne pubblicate dai brand. Qui, i creatori hanno la flessibilità di selezionare le campagne che corrispondono ai loro interessi, con funzionalità che consentono loro di filtrare in base alla posizione della campagna, alla rete per la promozione, alla categoria promossa e altro ancora. Questa configurazione garantisce che gli influencer possano scoprire facilmente campagne in linea con le preferenze del proprio pubblico e il proprio stile di creazione dei contenuti. Pronto a provarlo? Heepsy offre una prova gratuita e piani mensili, così puoi provare la piattaforma prima di prendere qualsiasi impegno a lungo termine. Visitaci oggi per iscriverti gratuitamente e provalo.