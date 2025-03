Piattaforme di influencer marketing - App più popolari - Taiwan

Brinfer

brinfer.com

Con un'ampia base di influencer, Brinfer consente a marchi e agenzie di scoprire i creatori di contenuti più adatti alla propria attività. Sono in grado di trovare i creatori di contenuti più influenti in diverse categorie, tramite ricerca avanzata e filtri, e ottenere un'analisi unica con un punteggio basato sulle prestazioni e sui KPI di ciascun influencer. I marchi e le agenzie possono trovare influencer in base alla posizione, all'età, al tipo di contenuto, alla lingua o alle prestazioni. D'altra parte, gli influencer possono accedere al brief della campagna e inviare la propria candidatura per far parte di qualsiasi campagna. Una volta selezionati, potranno definire tutti i dettagli insieme al brand, tutto all'interno della piattaforma, per creare i migliori contenuti e avere un impatto sul proprio pubblico.