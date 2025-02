Piattaforme di influencer marketing - App più popolari - Tunisia

Sauce Social Commerce

addsauce.com

Offri ai tuoi follower potere d'acquisto impulsivo con un clic con Visual Shopping e Instagram Shops, trasforma i tuoi contenuti generati dagli utenti in prove sociali acquistabili e gli influencer in un potente canale di vendita al dettaglio per il tuo marchio. Sauce fornisce una piattaforma con strumenti e incorporamenti semplici da usare che trasformano i tuoi social media in potenti esperienze di social shopping e-commerce. Inc Magazine afferma: "...L'influencer marketing sta per raggiungere le stelle" - Sauce ritiene che dietro questa crescente crescita del marketing sociale e al centro di ogni marchio straordinario ci siano comunità fiorenti. La sua missione è aiutare i grandi brand a comprendere i propri follower e a trovare nuovo pubblico utilizzando approfondimenti sui loro sostenitori più influenti e sui loro contenuti. I dati sono sovrani, ma pochi sanno come sfruttarne il potenziale di espansione. Sauce fornisce a brand e creatori una piattaforma per comprendere il proprio pubblico attraverso l'analisi dei big data. Gli approfondimenti sono incentrati sul loro ecosistema sociale e consentono la scoperta di opportunità di collaborazione reciprocamente vantaggiose e di mezzi per comprendere e far crescere comunità vivaci.