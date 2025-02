Piattaforme di influencer marketing - App più popolari - Siria

CreatorDB

CreatorDB è una piattaforma di influencer marketing che consente agli utenti di scoprire influencer, analizzare mercati e monitorare campagne, vantando oltre 3 milioni di influencer, oltre 130 filtri, oltre 500 argomenti e quasi 9000 nicchie. CreatorDB offre agli utenti un accesso granulare all'influencer marketing e mira a consentire loro di scoprire l'influencer giusto utilizzando oltre 130 criteri di ricerca. Inoltre, gli utenti possono: Confrontare i risultati dei singoli creatori con i risultati medi per il loro argomento in pochi secondi per confrontarli. Tieni traccia delle campagne, individua tutti i contenuti collegati a un marchio e ottieni informazioni aggregate. Segui la concorrenza con la sezione Brand, dove è possibile vedere cosa stanno facendo e come stanno andando i loro contenuti. Scopri come si comportano i contenuti su vari argomenti per decidere quando e dove interagire. Accedi a dati dettagliati sui creatori e sui dati demografici degli argomenti e assicurati di parlare sempre con le persone giuste. Tutti i servizi CreatorDB sono disponibili tramite il nostro SaaS e l'integrazione API per combinarsi al meglio con il tuo flusso di lavoro attuale. CreatorDB offre anche servizi di agenzia con gestione interna delle campagne end-to-end. Il venditore afferma che il team della sua agenzia parla fluentemente 11 delle lingue più parlate, rendendola una soluzione praticabile per le campagne transfrontaliere.