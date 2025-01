Piattaforme di influencer marketing - App più popolari - Pakistan

Meltwater

meltwater.com

Meltwater, pioniere della media intelligence, offre ai professionisti delle pubbliche relazioni, della comunicazione e del marketing il vantaggio informativo di cui hanno bisogno per rimanere all'avanguardia e un'unica soluzione integrata per essere efficienti. Essendo l'unica soluzione all-in-one per PR e social media, più di 30.000 aziende utilizzano i media e la social intelligence di Meltwater per rimanere aggiornati su miliardi di conversazioni online ed estrarre informazioni rilevanti per gestire strategicamente i propri marchi. Con quasi 20 anni di esperienza nell'analisi dei dati, Meltwater si dedica a un servizio personale e globale basato sull'esperienza locale di 60 uffici in sei continenti. I nostri clienti possono monitorare la copertura mediatica sia nelle notizie che nei social media. Monitoriamo oltre 300.000 fonti di notizie online, abbiamo partnership per il monitoraggio della stampa e delle trasmissioni e ascoltiamo conversazioni social, in tempo reale, su Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, commenti, siti di recensioni, forum, bacheche e oltre 300 milioni blog. Aiutiamo i nostri clienti ad analizzare facilmente la copertura dei media e dei social media, con parametri sia qualitativi che quantitativi. La nostra libreria di widget in continua espansione consente ai clienti di creare facilmente dashboard per visualizzare la copertura mediatica e generare report sul ROI delle loro attività di PR e marketing. Tutto è interattivo ed esportabile, per dare il contesto dietro i numeri. Media Intelligence per PR Con oltre 300.000 fonti e la più vasta libreria di contenuti premium, monitora e analizza in tempo reale ogni copertura mediatica rilevante da pubblicazioni online, stampa, social media, stazioni TV e radio. Connettiti con influencer e giornalisti e monitora la tua portata. Soluzioni social per gli esperti di marketing La divisione Social, precedentemente Sysomos (acquisita nell'aprile 2018), offre soluzioni di dati complete e integrate per guidare la tua strategia social. Ricerca e monitora oltre 200 miliardi di conversazioni social con query illimitate e senza limiti di dati, interagisci e pubblica da un'unica piattaforma, trova facilmente influencer sociali, approfondisci le informazioni sui consumatori e scopri comunità che guidano conversazioni social. Soluzioni personalizzate per l'impresa Il team Enterprise Solutions garantisce che anche i risultati più complessi vengano soddisfatti in modo rapido ed efficace dal nostro team di esperti e analisti del settore. Meltwater fornisce servizi professionali e offerte premium per i marchi leader a livello mondiale.