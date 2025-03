Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Le piattaforme di realtà aumentata (AR) industriale vengono utilizzate per migliorare i flussi di lavoro operativi della forza lavoro nei settori industriali. Sfruttando i contenuti AR interattivi, queste piattaforme migliorano la produttività, l'efficienza e la sicurezza dei dipendenti. Gli utenti di software AR industriale hanno la possibilità di integrare i propri contenuti AR, in genere realizzati utilizzando un SDK AR, e archiviarli all'interno della piattaforma per l'accessibilità. Inoltre, questo software facilita la distribuzione simultanea a più utenti. Queste piattaforme facilitano la scansione di oggetti del mondo reale, consentendo agli utenti di sovrapporre tag e annotazioni, facilitando così una formazione sul posto di lavoro più efficace. Inoltre, i dipendenti possono accedere facilmente alla documentazione essenziale secondo necessità. Molti di questi strumenti incorporano anche funzionalità di accesso video, consentendo ai membri del team remoto di visualizzare la prospettiva dell'utente in tempo reale. È importante distinguere l'AR industriale dal software di simulazione dell'addestramento AR, poiché quest'ultimo non è progettato specificamente per le applicazioni industriali.