Help Lightning è una società di software as a service (SaaS) B2B specializzata in assistenza remota. Fornisce servizi di collaborazione video di nuova generazione che consentono agli esperti di un'azienda di lavorare virtualmente fianco a fianco con chiunque abbia bisogno di aiuto, ovunque nel mondo. La soluzione basata su cloud dell’azienda applica funzionalità di realtà aumentata, tra cui l’unione di due flussi video e l’uso di annotazioni 3D per migliorare le comunicazioni in tempo reale e risolvere problemi difficili. Help Lightning viene utilizzato per l'installazione, l'ispezione, la formazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature e prodotti complessi. Con Help Lightning, i clienti vedono miglioramenti immediati delle prestazioni, tra cui un aumento delle tariffe di riparazione al primo tentativo, meno trasporti di camion, maggiore capacità della forza lavoro e un aumento della soddisfazione del cliente finale, migliorando al contempo i ricavi e il margine del servizio.