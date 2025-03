Infinity Portal

Scopri cosa succede prima, durante e dopo ogni chiamata e intraprendi azioni reali per promuovere l'efficienza operativa e di marketing. Infinity è una piattaforma di call intelligence certificata ISO 27001 di livello mondiale con funzionalità di monitoraggio granulare dei visitatori. Infinity ti consente di mappare l'intero percorso del cliente e sbloccare informazioni preziose come campagne, pagine web e parole chiave esatte con cui i tuoi clienti hanno interagito prima che prendessero il telefono. Individuare la provenienza delle conversioni di chiamata ti aiuterà a avere un quadro completo quando si tratta di analizzare il rendimento. Sarai in grado di generare un ROI impressionante sulla tua spesa di marketing eliminando totalmente le congetture su ciò che genera vendite. Infinity Hub è in continua evoluzione per consentire agli utenti di creare esperienze cliente di altissimo livello consentendo loro di integrarsi con le ultime versioni di Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce e molti altri. Ci integriamo anche con Instagram e Facebook, il che significa che gli utenti Infinity possono scoprire ulteriore valore dai loro annunci social. La nostra suite di analisi delle conversazioni analizza tutte le chiamate in entrata e in uscita, su larga scala, e offre informazioni vitali su ciò che sta e cosa non sta dando risultati positivi. L'ID agente fornisce informazioni granulari sulle prestazioni dei singoli agenti in modo da poter creare sessioni di formazione su misura mirate a creare esperienze cliente senza interruzioni. Alcuni dei risultati che abbiamo aiutato i nostri clienti a ottenere includono: Aumento del 79% delle conversioni per Flight Center Riduzione del 64% dei costi di acquisizione del cliente (CAC) per Pendragon Riduzione del 50% dei costi del call center per Access Self Storage