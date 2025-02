Software di monitoraggio delle chiamate in entrata - App più popolari - Slovenia

Truly

Presentazione della prima piattaforma di ottimizzazione dei processi di vendita per Salesforce, senza necessità di immissione manuale dei dati da parte del rappresentante. A differenza degli strumenti di vendita che semplificano l'aggiornamento del CRM da parte dei rappresentanti, Truly elimina completamente la necessità. - Il prodotto Truly Capture (e-mail, voce, riunioni Web, sms) acquisisce automaticamente più dati sull'attività della forza vendita rispetto a qualsiasi prodotto concorrente (68% in più di e-mail rispetto a strumenti di coinvolgimento delle vendite come Outreach, 33% in più di chiamate rispetto a software per call center come LiveOps, 6% più riunioni web che strumenti di conversazione intelligente come Gong) - Veramente l'intelligenza artificiale arricchisce tutti i dati delle tue attività e fornisce metadati strutturati e riportabili in Salesforce. La trascrizione rende i tuoi contenuti conversazionali segnalabili e ricercabili in Salesforce. L'analisi delle conversazioni mostra il "vero tempo di conversazione". L'intelligenza dei contatti rivela l'anzianità e l'identità delle persone con cui stai parlando nelle riunioni web. Le note di chiamata AI riepilogano ciò che accade durante le chiamate: l'ottimizzatore del processo di vendita ti consente di automatizzare tutto l'inserimento dei dati (creare contatti, opportunità di progresso, aggiornare le disposizioni, elencare i concorrenti e altro ancora!). Funnel Analytics modella automaticamente la tua canalizzazione per fornirti report/informazioni sulle prestazioni delle tue vendite. L'ottimizzatore di processo ti consente di verificare se qualsiasi aspetto del tuo processo di vendita viene rispettato E di dimostrare quanto migliora la conversione della canalizzazione. L'automazione del Revenue Process ti consente di prendere processi che funzionano e di automatizzarli per i rappresentanti, per garantire un'esecuzione più coerente e recuperare ore di tempo ogni settimana.