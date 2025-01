Software di riconoscimento delle immagini - App più popolari - Filippine

INTSIG

In qualità di azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale e dei Big Data, INTSIG ha sviluppato molte applicazioni e formulato soluzioni sia per utenti individuali che per clienti aziendali di tutto il mondo. Famosa per le sue due app mobili, CamScanner e CamCard, INTSIG ha conquistato il cuore di 2,3 miliardi di persone in tutto il mondo. Applicando le tecnologie all'avanguardia di acquisizione ed estrazione dei dati a più tipi di documenti, INTSIG offre ora 5 prodotti principali per gli utenti aziendali: * CamScanner API/SDK, che offre robuste funzionalità di scansione dei documenti; * CamCard API/SDK, che consente il riconoscimento in blocco di biglietti da visita e un'integrazione perfetta con i CRM di proprietà dell'azienda; * CamCard Business, un prodotto SaaS che semplifica la gestione dei biglietti da visita e migliora l'efficienza della rete; * CamCheckout API/SDK per il riconoscimento delle carte bancarie e * API/SDK CamID per il riconoscimento dei documenti d'identità emessi dal governo. Le aziende possono facilmente integrare questi prodotti con le proprie app/web/sistemi. INTSIG fornisce inoltre 5 soluzioni principali per aziende di ogni tipologia: * Soluzione eKYC per aiutare le aziende a verificare e autenticare le identità dei propri clienti; * Soluzione di automazione della contabilità fornitori, che offre una precisione superiore nel riconoscimento degli estratti conto e delle fatture con tabelle, riducendo l'immissione manuale dei dati e gli errori e migliorando l'efficienza dell'elaborazione delle fatture; * Soluzione Travel & Expense per ottimizzare la gestione delle spese interne e aumentare l'efficienza nella riscossione e nel rimborso delle fatture; * TextIn Studio per l'addestramento dei modelli per migliorare l'effetto del riconoscimento del testo strutturato in scenari complessi, ampiamente utilizzato in banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare, produzione tradizionale e altri settori e * Motore di gestione delle fatture per riconoscere fatture, ordini d'acquisto, ricevute, note contrattuali, estratti conto fornitori, note di addebito/accredito con elevata precisione