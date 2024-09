Software di riconoscimento delle immagini - App più popolari - Samoa americane Più popolari Aggiunti di recente

Il software di riconoscimento delle immagini, noto anche come visione artificiale, consente alle applicazioni di interpretare immagini o video. Elabora le immagini come input e genera output come etichette o riquadri di delimitazione tramite algoritmi di visione artificiale. Comprende varie funzioni come il ripristino delle immagini, il riconoscimento degli oggetti e la ricostruzione delle scene, tipicamente integrate in applicazioni intelligenti. I data scientist utilizzano software di riconoscimento delle immagini per addestrare i modelli, mentre gli sviluppatori incorporano funzionalità di riconoscimento delle immagini nel loro software. Il formato di accesso a questo software varia in base alle esigenze dell'utente, spaziando da librerie o framework di machine learning ad API, SDK o piattaforme end-to-end. È essenziale distinguere il software di riconoscimento delle immagini dagli strumenti correlati. Sebbene le piattaforme di data science e machine learning offrano funzionalità per l’addestramento di modelli di visione artificiale, hanno obiettivi più ampi. Inoltre, il riconoscimento delle immagini, sebbene sia una forma di apprendimento automatico, è distinto da altre funzionalità di apprendimento automatico come i motori di raccomandazione o il riconoscimento di modelli. Il software di riconoscimento del testo rientra nella categoria Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Sebbene molti software di riconoscimento delle immagini servano a molteplici scopi, alcuni sono specializzati in aree specifiche come il rilevamento di loghi, riconoscimento facciale, rilevamento di oggetti o rilevamento di contenuti espliciti. Possono gestire solo file di immagine o sia immagini che video. Inoltre, mentre la maggior parte opera nel cloud, alcuni supportano l'elaborazione edge o sul dispositivo. Per essere incluso nella categoria Riconoscimento delle immagini, un prodotto deve: * Offri un algoritmo di deep learning su misura per il riconoscimento delle immagini. * Interfaccia con pool di dati di immagini per apprendere funzioni o soluzioni specifiche. * Accetta i dati dell'immagine come input e fornisci una soluzione come output. * Abilita funzionalità di riconoscimento delle immagini per altre applicazioni, processi o servizi.