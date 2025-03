Software di verifica dell'identità - App più popolari - Uzbekistan

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify semplifica/automatizza il processo ripetitivo di raccolta dei dati personali di nuovi clienti, dipendenti o candidati al lavoro. Permette all'utente di fornire in modo intelligente tutti i propri dati attraverso il proprio dispositivo, risparmiando tempo e denaro. Quando le organizzazioni assumono frequentemente, hanno il problema di dover recuperare dati o documenti dai nuovi dipendenti. Ciò può significare la necessità per i professionisti delle risorse umane di inviare continuamente e-mail, chiamate o SMS cercando di ottenere uno o due documenti importanti che allevieranno il rischio e la preoccupazione di non avere l'ID, il permesso di lavoro o il POA corretti in un'emergenza come un verifica a sorpresa. PlanetVerify fornisce una dashboard molto semplice conservata su Microsoft Azure che automatizza questo processo in modo sicuro e può essere configurata letteralmente in pochi minuti. L'utente seleziona gli elementi che devono essere raccolti e preme INVIA a uno o più pari. Questi possono quindi rispondere con il proprio dispositivo inserendo dati e utilizzando la fotocamera per i documenti. All'utente verranno inviati promemoria via email/SMS se manca qualcosa e una volta completato tutto riceverai una notifica: lavoro finito! A parte il risparmio di tempo nella ricerca, tutti i dati vengono inseriti dal dipendente, quindi non è necessaria la doppia immissione. PlanetVerify verifica anche elementi come i numeri IBAN al punto di ingresso, quindi non sarà più necessario trascrivere numeri bancari lunghi e spesso errati. Altri strumenti di verifica opzionali sono facilmente accessibili sulla dashboard PlanetVerify. È possibile impostare regole di archiviazione ed eliminazione pianificate per garantire che i dati non vengano conservati oltre i requisiti legali e soprattutto se al candidato viene rifiutato un lavoro. Se il documento non è corretto o di qualità insufficiente, premi semplicemente il pulsante di rifiuto e seleziona il motivo dall'elenco a discesa: il dipendente verrà avvisato. A differenza del caso delle e-mail in cui la ricezione dei dati personali avviene sotto forma di drip feed con numerosi allegati sconosciuti e rischiosi, PlanetVerify presenta all'utente tutti gli elementi senza rischi in un profilo ordinato su una schermata su Dashboard. Non è necessario ordinare e archiviare poiché tutto viene eseguito automaticamente da PlanetVerify. PlanetVerify, partner di Docusign, fornisce anche esigenze di firma elettronica completamente integrate, pertanto i contratti di lavoro possono essere inclusi nella richiesta di dati e firmati istantaneamente dall'individuo sul proprio dispositivo.