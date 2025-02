Software di verifica dell'identità - App più popolari - Somalia

Plaid

Plaid è una piattaforma con una suite di prodotti che consente agli sviluppatori di creare applicazioni finanziarie in grado di interagire con conti bancari, eseguire pagamenti e gestire i rischi. Consente a un utente di autenticare e collegare facilmente il proprio conto bancario a qualsiasi applicazione e di utilizzare funzionalità simili a quelle bancarie da tale app. Con Plaid sarai in grado di sviluppare applicazioni che si sincronizzano con i conti bancari degli utenti per monitorare e gestire i loro budget e trasferire fondi. Essenzialmente, funge da collegamento tra le banche e le tecnologie finanziarie. Diversi marchi noti come Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood e Level Money utilizzano attualmente i prodotti e le soluzioni di Plaid. Nel caso del popolare servizio HR online integrato Gusto, utilizza la funzionalità di stanza di compensazione automatizzata (ACH) di Plaid per alimentare il suo servizio di deposito diretto delle buste paga. Altre fintech come l'app di budget Level Money utilizzano la piattaforma per consolidare e pulire i dati dai vari conti bancari degli utenti per aiutarli a gestire e pianificare il proprio denaro. In senso lato, Plaid copre segmenti critici dei servizi finanziari, inclusa l'impostazione dei pagamenti e la convalida dei dati finanziari. Può aiutarti a organizzare ed eseguire pagamenti ACH, raccogliere dati sulle transazioni, convalidare l'identità dell'utente, esaminare dati sull'occupazione e sul reddito, valutare la rischiosità degli utenti e incorporare integrazioni bancarie direttamente all'interno dei flussi dei mutuatari. Sviluppare la tua applicazione non è mai stato così semplice: con solo poche righe di codice puoi adattare Plaid a qualunque cosa tu stia costruendo. Panoramica dei vantaggi Plaid: Migliore autenticazione ACH L'autenticazione dei conti per i pagamenti da banca a banca è resa più semplice, veloce e più facile da usare. Sarai in grado di autenticare istantaneamente i trasferimenti senza attendere micro-depositi e di ridurre le transazioni non riuscite autenticando e indirizzando gli utenti verso ACH. Ciò si traduce in un'esperienza utente fluida poiché è possibile impostare gli utenti in base alle informazioni che già conoscono, eliminando di fatto la caccia al libretto degli assegni. Allo stesso modo aumenta le conversioni consentendoti di implementare un flusso ottimizzato per dispositivi mobili che converte molto meglio. Controlla i saldi in tempo reale Lavorare con i dati finanziari è semplificato con Plaid. In pochi passaggi puoi ottenere dati storici e saldo in tempo reale e ottenere informazioni sul saldo corrente e disponibile e dettagli sullo stato e sul tipo di conto. Puoi controllare in un istante il saldo dei tuoi utenti ogni volta che devi effettuare un bonifico. Aiuta a prevenire gli scoperti di conto e consente il prefinanziamento delle transazioni con informazioni dettagliate sui saldi. Inoltre, ottenendo visibilità sui fondi disponibili prima del trasferimento, si evitano le commissioni per fondi non sufficienti (NSF), riducendo se non addirittura eliminando i costi legati alle frodi. Limita le frodi bancarie Plaid ti consente di utilizzare i dati bancari per verificare le identità e ridurre le frodi bancarie. Puoi comprovare le identità degli utenti come nome, numero di telefono, indirizzo ed e-mail e verificare le informazioni rispetto a quanto registrato presso la banca. Potrai conoscere i tuoi utenti attraverso un semplice controllo dell'identità, ulteriormente facilitato dai moduli di compilazione automatica basati sulle informazioni del titolare del conto archiviate presso la banca. Transazioni pulite e categorizzate La gestione del denaro è semplificata quando ottieni dati sulle transazioni puliti e categorizzati che risalgono fino a 24 mesi. Avrai dettagli migliori sulle transazioni se inserite nel contesto con informazioni su geolocalizzazione, commerciante e categoria. Con dati affidabili e in tempo reale che si estendono il più indietro possibile, ottieni informazioni preziose per servire meglio i tuoi clienti e ridurre i costi con connessioni a bassa latenza che non richiedono risorse tecniche aggiuntive. Verifica gli asset del mutuatario direttamente dalla fonte I mutuatari possono collegare i propri conti bancari in pochi secondi per massimizzare le conversioni. Ottieni velocità di elaborazione elevate con una tecnologia integrata che collega perfettamente Plaid alla tua esperienza per ridurre l'attrito per il mutuatario. Ad accelerare le connessioni è anche l'impegno per la sicurezza, come l'uso della crittografia AES a 256 bit di livello aziendale fornita con regolari test di penetrazione della rete e revisioni della sicurezza.