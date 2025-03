MeisterTask

MeisterTask è uno strumento di gestione e di gestione dei progetti basati sul Web che è perfetto per la gestione di progetti agili. La sua interfaccia ben progettata, funzionalità intuitive e integrazioni senza soluzione di continuità con altri strumenti lo rendono una scelta logica per i team di progetto. MeisterTask offre un piano di base gratuito (fino a 3 progetti), con abbonamenti a pagamento a partire da € 12,50 per utente al mese. Oltre a personalizzabili, tavole da progetto in stile kanban, MeisterTask vanta numerose potenti funzionalità progettate per semplificare il lavoro di progetto. Il carico di lavoro può essere gestito con una sequenza temporale: una panoramica in stile Gantt di compiti che individua i colli di bottiglia e mantiene i progetti fluire senza intoppi. Gli utenti possono impostare automazioni per accelerare il lavoro manuale o completare automaticamente attività specifiche. MeisterTask fa parte della Meister Suite, un gruppo di prodotti per la gestione impeccabile del flusso di lavoro. Dall'Ideation in the Mind Mapping Strumento, MindMeister, alla documentazione online in Meisternote, ogni membro del team sblocca un potente kit di strumenti che guida i progetti in ogni fase.