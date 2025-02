Software per la gestione delle idee - App più popolari - Slovenia

Hives.co

hives.co

La piattaforma pronta all'uso per coinvolgere i dipendenti e raccogliere idee da tutta l'organizzazione in modo semplice. --- Hives è nata da una semplice idea: la conoscenza e l'esperienza devono essere condivise. C'era una volta un team di consulenti che aiutava le organizzazioni a creare un ambiente di lavoro digitale migliore e più efficace. Tuttavia, abbiamo capito subito che molti dei nostri clienti avevano difficoltà a consentire ai propri dipendenti di esprimere le proprie opinioni e condividere idee di miglioramento. Semplicemente mancava un modello permanente per il cambiamento costante. E senza un modo semplice per raccogliere idee, il cambiamento avverrebbe lentamente e la salute (e la ricchezza) dell’organizzazione sarebbe minacciata. Il concetto in realtà funziona in modo molto simile a un alveare. A proposito, sapevi che l'alveare è un simbolo comunemente usato di industria e cooperazione? E ha molto senso perché in un alveare ogni ape ha uno scopo e un compito specifico e lavorano tutte insieme. E proprio come un alveare, il benessere e la cultura di un’organizzazione dipendono dalle api indaffarate di cui è composta. Un alveare funziona in questo modo: la sua struttura interna è chiamata favo ed è costituita da una massa di celle prismatiche esagonali composte da cera d'api, creando uno schema fondamentale di effettiva efficienza geometrica. Le api stesse raccolgono dai fiori il nettare e altri succhi dolci, che nel corpo delle api si trasformano in miele. Il miele stesso viene poi immagazzinato nelle celle di detta cera d'api. Ti sembra familiare? Il processo di lavorare insieme, con uno scopo, raccogliendo il nettare e trasformandolo in miele è molto simile al modo in cui noi esseri umani coesistiamo e cooperiamo. Prosperiamo quando lavoriamo per un'organizzazione che ha basi solide e processi di lavoro efficienti. Vogliamo far parte di qualcosa di più grande e vogliamo contribuire dove possiamo. Raccogliamo ispirazione e impressioni tutto il giorno e queste si trasformano in idee concrete quando meno te lo aspetti. Ma dove dovrebbero essere sfruttate e raccolte queste idee? Questa è stata la sfida per ogni singola organizzazione con cui abbiamo parlato. Quindi abbiamo deciso di creare una soluzione a questi problemi e costruire uno strumento che desse alle aziende la possibilità di dare potere ai propri dipendenti in modi che non pensavano nemmeno fossero possibili.