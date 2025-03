Software di abilitazione ibrida - App più popolari

Booxpace

Un'applicazione per la prenotazione degli uffici che offre soluzioni flessibili, sicure e orientate ai dipendenti che si adattano a modelli di business in evoluzione. Crea il tuo spazio di lavoro Consenti ai tuoi dipendenti di utilizzare Booxpace per pianificare rapidamente i propri orari di ufficio da qualsiasi luogo in linea con le loro esigenze ed effettuare prenotazioni per se stessi e i compagni di squadra. • Definizione dello spazio di lavoro • Gestione della capacità e delle prenotazioni • Massimo controllo giornaliero Comunica Utilizza Booxpace per informare i tuoi dipendenti, fornire suggerimenti intelligenti e gestire le prenotazioni di eventi e corsi di formazione. • Notifiche mobili • Annunci interni • Suggerimenti e trucchi Misura e migliora Misura la domanda delle tue risorse attraverso varie analisi di come i tuoi dipendenti utilizzano il tuo ufficio e sviluppa strategie per migliorare l'efficienza delle tue risorse. • Aree utilizzate più frequentemente • Distribuzione delle persone per posizione • Gestione della domanda (sala da pranzo, parcheggio, ecc.) Includi i tuoi dipendenti Consenti ai tuoi dipendenti di utilizzare Booxpace per pianificare rapidamente i propri orari di ufficio da qualsiasi luogo in linea con le loro esigenze ed effettuare prenotazioni per se stessi e compagni di squadra. • Prenotazione per i compagni di squadra • Prenotazione dello spazio di lavoro comune • Pianificazione delle attività sociali Non dimenticare i tuoi animali domestici La funzione “Porta il mio animale domestico” ti consente di portare i tuoi animali domestici in ufficio e farli socializzare con te.