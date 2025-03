Software di abilitazione ibrida - App più popolari - Uzbekistan

UnSpot

Dopo la pandemia, molti dipendenti non hanno più bisogno di lavorare dall’ufficio 5 giorni a settimana e le aziende non hanno più bisogno di avere una postazione di lavoro assegnata a una sola persona, consentendo a persone diverse di sedersi nello stesso posto in giorni diversi. Trova il posto di lavoro migliore, con l'attrezzatura giusta, oppure trova un collega con cui vuoi sederti. Prenota un tavolo o una sala riunioni in un click. Pianifica il tuo programma in base a quando il team sarà in ufficio, senza lunghe discussioni. Non perdere i giorni in cui arriva in ufficio un collega con cui vuoi parlare. Orientati negli uffici o nei piani che visiti raramente. Il sistema contiene tutte le integrazioni necessarie per un facile utilizzo, come Active Directory e i calendari di Google ed Exchange. Dispone inoltre di funzionalità altamente sviluppate per trovare e prenotare sale riunioni, compreso il posizionamento di display nella parte anteriore della sala. Se un’azienda introduce anche parzialmente lavori flessibili, ciò offre alle persone una scelta e all’azienda l’opportunità di aumentare il personale senza un costoso trasferimento in un altro ufficio. Non lasciare che il lavoro ibrido ostacoli la collaborazione. Offri ai dipendenti un modo semplice per gestire la loro pianificazione ibrida, invitare i colleghi in sede e prenotare una scrivania nelle vicinanze con un clic, sia da desktop che da app mobile.