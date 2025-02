Software di abilitazione ibrida - App più popolari - Somalia

Whatspot

whatspot.app

Eleva la gestione del tuo spazio di lavoro a nuovi livelli con Whatspot. Perfetto per aziende, spazi di coworking, università e istituzioni pubbliche, offriamo una soluzione dinamica per tutte le vostre esigenze di prenotazione: dalle scrivanie alle sale (riunioni) e ai parcheggi, pur rimanendo facili da usare. Whatspot è GRATIS per sempre per 3 spazi e fino a 15 utenti! Sperimenta gratuitamente un'efficienza senza pari con la nostra piattaforma intuitiva ed espandila ogni volta che senti la necessità di crescere. I nostri prezzi sono progettati pensando alla scalabilità, i piani offrono una struttura di prezzi flessibile in base al tuo utilizzo. Approfitta di: mappe interattive, app mobile, codici QR in Workplace, accesso facilitato ai visitatori, processo di approvazione, statistiche sull'utilizzo dello spazio. Semplifica il tuo spazio, semplifica le prenotazioni e ottimizza l'uso delle risorse, il tutto migliorando l'esperienza dell'utente. Scegli Whatspot per uno spazio di lavoro più intelligente e organizzato. Cosa ottieni: Whatspot ti aiuterà in modo semplice e veloce a trovare una data adatta per una prenotazione in modo che non si scontri con altre. Prenotazioni istantanee, sul posto - Abilita prenotazioni istantanee in movimento con una semplice scansione, soddisfacendo le esigenze frenetiche dei professionisti Scrivanie e prenotazioni di spazi rese visive - Gestisci facilmente le prenotazioni hot desk utilizzando planimetrie interattive. Creare un ambiente di lavoro in cui team e individui possano lavorare in modo efficace. Vedi in tempo reale quali scrivanie sono disponibili, chi è in ufficio e dove sono seduti i compagni di squadra. Rendi le prenotazioni disponibili al pubblico: consenti ai visitatori e ai partner esterni di prenotare sale riunioni, scrivanie e altre risorse aziendali condivise in modo semplice e senza la necessità di creare un account. Tutto sotto il tuo controllo. Tutte le prenotazioni in un unico posto - Ottieni una panoramica perfetta di tutte le tue prenotazioni e di quelle della tua azienda sotto forma di calendario o agenda giornaliera. È sempre a portata di mano sul tuo cellulare, tablet o computer. Controllo totale, informazioni in tempo reale: gestisci chi può accedere alle risorse, approvare o rifiutare le prenotazioni. Tieni traccia dell'utilizzo dello spazio in tempo reale, così sai sempre quali risorse vengono utilizzate, quando e da chi. Report dettagliati sull'utilizzo per una fatturazione accurata: migliora la precisione della fatturazione con i nostri report dettagliati sull'utilizzo. Che si tratti di fatturazione per hot desk o sale riunioni, il nostro software fornisce dati precisi, garantendo che ogni ora venga contabilizzata.