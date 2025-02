Fornitori di consulenza per le risorse umane - App più popolari - Somalia

RehvUp

rehvup.io

RehvUp è la piattaforma di coinvolgimento dei dipendenti che lavora per la tua azienda in modo più efficace e intelligente di qualsiasi altra piattaforma sul mercato. È un'app mobile supportata da coach professionisti di Employee Experience (EX) per ispirare e motivare i tuoi dipendenti a dare il meglio di sé e più felici sul lavoro. RehvUp è una rete privata creata per connettere socialmente e rafforzare i legami tra tutti i livelli della tua forza lavoro come mai prima d'ora, aumentando al contempo il morale, la produttività e i profitti sul posto di lavoro.