Software di gestione dei casi HR - App più popolari - Slovacchia

Il software di gestione dei casi HR consente alle organizzazioni e ai professionisti delle risorse umane di gestire in modo efficiente e confidenziale tutti i casi e le richieste inviati dai dipendenti. Queste soluzioni offrono funzionalità che consentono alle organizzazioni di creare flussi di lavoro HR personalizzati, digitalizzare moduli cartacei, generare report e fornire dashboard, tra le altre funzionalità. Sebbene alcune funzioni del software di gestione dei casi HR si sovrappongano al software di fornitura di servizi HR, include anche funzionalità specifiche per la gestione di casi altamente sensibili relativi alle relazioni con i dipendenti, come violenza sul posto di lavoro, discriminazione, molestie, ritorsioni e reclami. Molti di questi sistemi offrono anche funzionalità di segnalazione anonima per proteggere i dipendenti da ritorsioni. Inoltre, spesso includono strumenti di integrazione delle applicazioni (API) per connettersi con varie soluzioni aziendali, come CRM e software HR di base.