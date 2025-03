Stratigens

Stratigens è un'applicazione software pluripremiata che fornisce intelligence decisionale strategica. La nostra missione è aiutare le aziende a unire i punti tra forza lavoro e luogo di lavoro in modo che possano prendere decisioni basate sui dati, rapide ed economicamente vantaggiose. Stratigens è l'unico pacchetto software che unisce la forza lavoro globale e i dati sul posto di lavoro in un unico posto. Stratigens raccoglie milioni di punti dati su competenze, città e paesi da migliaia di fonti di dati e rende queste informazioni facilmente digeribili, trasformando i dati esterni in intelligence e approfondimenti. Stratigens condensa settimane di ricerca in secondi, offerti a una frazione del costo delle consulenze. Stratigens ti consente di investire in strategie guidate dalle persone, utilizzando i dati per gestire il capitale umano in modo efficace.