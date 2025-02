Software di analisi delle risorse umane - App più popolari - Tagikistan

Prodoscore

Prodoscore è una soluzione di visualizzazione dei dati e di monitoraggio della produttività dei dipendenti non invasiva e incentrata sui dipendenti che crea visibilità nell'impegno digitale quotidiano. Facendo emergere informazioni utili, radicate nei dati e assimilabili in pochi secondi, Prodoscore mantiene i leader meglio informati e meglio preparati, consentendo al contempo flessibilità per i dipendenti e responsabilità per i datori di lavoro. Informazioni utili aiutano a promuovere l'organizzazione e il successo individuale. Utilizzando l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale, misuriamo migliaia di punti di attività quotidiana nelle tue applicazioni aziendali principali, come CRM, suite per ufficio e sistema telefonico, per fornire intelligence sulla produttività. Il nostro sistema di punteggio proprietario produce indicatori chiave, assimilabili in pochi secondi, in modo che i leader possano prendere decisioni ben informate, radicate nei dati. I nostri complessi algoritmi di apprendimento automatico generano un singolo punteggio, consentendoti di digerire rapidamente le opportunità. Sono ormai lontani i tempi in cui si esaminavano numerosi report e si avevano conversazioni difficili per identificare le aree problematiche. L'implementazione richiede meno di 15 minuti e non ha alcun impatto sull'utente finale. Esistono molti motivi per misurare la produttività dei dipendenti, ma esistono pochissimi strumenti che funzionano davvero e sono facili da implementare e utilizzare.