Desku

desku.io

Desku è in prima linea nell'assistenza clienti basata sull'intelligenza artificiale, specializzata in soluzioni progettate per i settori dell'e-commerce e SaaS. L'azienda mira a trasformare il settore del servizio clienti concentrandosi su una maggiore efficienza, una migliore esperienza utente e un'affidabilità di livello aziendale. Offerte di Desku * Automazione basata sull'intelligenza artificiale: i chatbot e le utility di automazione basati sull'intelligenza artificiale di Desku riducono significativamente il carico di lavoro del supporto. * Posta in arrivo condivisa: Desku offre una casella di posta velocissima, facile da usare e potenziata dall'intelligenza artificiale, ottimizzata per i moderni team di supporto. * Base di conoscenza: Desku fornisce una base di conoscenza facile da creare per offrire ai clienti opzioni self-service. * Chat dal vivo: la funzionalità Live Chat di Desku consente una comunicazione continua e in tempo reale con i clienti. Perché le aziende si affidano a Desku * Oltre 1000 agenti di supporto e 350 aziende si affidano alla piattaforma. * Desku aiuta a ridurre le richieste di supporto fino al 50%. * L'azienda contribuisce ad abbassare i costi di supporto del 40%. Funzionalità di integrazione: Desku consente una perfetta integrazione degli strumenti esistenti per migliorare la produttività del team. La piattaforma supporta oltre 30+ app integrate e offre azioni personalizzate alimentate da dati dei clienti in tempo reale.