Volentieri è l'unico software di assistenza clienti costruito attorno alle persone, non ai ticket. L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui lavoriamo e comunichiamo. Le aspettative dei consumatori su come vengono conosciuti e trattati dai marchi non sono mai state così grandi. Allo stesso tempo, i marchi sono sotto pressione per fare di più con meno e devono bilanciare la tensione tra il risparmio di denaro con l’intelligenza artificiale e l’automazione, pur offrendo esperienze di livello mondiale ai consumatori. Le giuste esperienze creano connessione, fidelizzazione e valore della vita del cliente. Il software del servizio clienti basato sui ticket non riesce a superare questa tensione. E i marchi che si affidano ai software di biglietteria stanno fallendo in questa nuova economia. Stack tecnologici gonfiati. Biglietti duplicati. Ripetizione e frustrazione del consumatore. Agenti incerti e agitati. Due esperienze di servizio negative faranno perdere un cliente per tutta la vita. Applica volentieri l'intelligenza artificiale in modo diverso, per aiutare i marchi commerciali a fornire un servizio clienti radicalmente personale e di livello concierge su larga scala. Con Gladly, i consumatori si aiutano quando vogliono e gli agenti del servizio clienti si trasformano in supereroi, guadagnando in efficienza e produttività. Ogni conversazione in Gladly inizia con una comprensione in tempo reale del cliente: chi è, le sue preferenze, la conversazione e la cronologia degli acquisti con il marchio, ogni interazione in un unico posto. E con ogni canale integrato in modo nativo - VOCE, e-mail, SMS, chat, messaggistica social, self-service - i marchi hanno un flusso di conversazione con i propri clienti che dura tutta la vita. I clienti di Gladly sono i marchi più amati al mondo: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty e Warby Parker. Questi marchi e centinaia di altri si avvalgono di Gladly per creare clienti fedeli per tutta la vita attraverso connessioni profonde.