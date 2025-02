Software di assistenza - App più popolari - Sant’Elena

Dixa

Dixa consente alle aziende di fornire il servizio clienti così come dovrebbe essere. Dixa aiuta i leader del servizio clienti a creare esperienze semplici per clienti e team che sbloccano la fidelizzazione. Dixa offre ai team una visione unificata di tutte le conversazioni, ai clienti la comodità di rivolgersi al loro canale preferito e ai leader informazioni approfondite per migliorare continuamente l'esperienza di servizio. La piattaforma di servizio clienti conversazionale di Dixa combina la potente intelligenza artificiale con un tocco umano per offrire un'esperienza di servizio altamente personalizzata che si adatta alla crescita della tua azienda. I team e i loro clienti beneficiano di una maggiore soddisfazione, mentre l'automazione contribuisce ad aumentare l'efficienza e l'efficacia del servizio, offrendo in definitiva un reale valore aziendale. Il team dedicato al successo del cliente di Dixa ti assicura che sarai subito operativo e ti affiancherà nel tuo viaggio verso il raggiungimento di ciò che Dixa chiama Amicizia del cliente. Dixa alimenta più di 30 milioni di conversazioni all'anno e gode della fiducia di marchi leader come Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print e Wistia. Scopri di più visitando dixa.com. Con le funzionalità di riconoscimento dei clienti, Dixa consente di conoscere i tuoi clienti nel momento in cui ti contattano. Dixa lo fa visualizzando istantaneamente la cronologia delle conversazioni di ciascun cliente con la tua azienda in una sequenza temporale, nonché la cronologia degli ordini. Ciò garantisce che i team dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per risolvere più rapidamente le richieste dei clienti, fornendo al contempo un supporto più personalizzato. Prezzi flessibili e scalabilità globale ti consentono di pagare solo ciò di cui hai bisogno e di aumentare o diminuire senza costi o sforzi aggiuntivi. Tutti i tipi di conversazione (telefono, e-mail, chat, Facebook Messenger, Instagram, Twitter e WhatsApp) vengono inseriti in code e automaticamente indirizzati agli agenti appropriati mentre i dati delle conversazioni vengono tradotti in analisi in tempo reale. Le funzionalità di Dixa includono VoIP, IVR, richiamata, click-to-call, registrazione delle chiamate, automazioni, risposte rapide, widget di chat personalizzabili, report storici e in tempo reale e routing avanzato. L'interfaccia intuitiva e la semplicità di configurazione di Dixa sono state realizzate per migliorare l'esperienza dell'agente e consentire ai team di concentrarsi sul cliente e non sul software. Progettato per call center inbound, contact center multicanale e piccole imprese in tutto il mondo, Dixa fornisce agli agenti gli strumenti per fornire un servizio clienti eccezionale con conseguente legami più forti tra marchi e clienti.