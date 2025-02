Guida Strumenti di creazione (HAT) - App più popolari - Sant’Elena

Document360

Document360 è una piattaforma di knowledge base basata sull'intelligenza artificiale progettata per la creazione di knowledge base, pubbliche e private, SOP, manuali utente, documentazione e altro ancora. Con la sua interfaccia intuitiva e funzionalità robuste, Document360 centralizza la conoscenza, semplifica la collaborazione e fornisce una documentazione eccezionale. Distinto per le sue funzionalità uniche, è certificato SOC 2 Tipo 2, offre hosting privato e consente una perfetta integrazione di terze parti. Ecco cosa offre Document360 in termini di funzionalità: * Chiedi a Eddy: per risposte rapide, gli utenti possono porre a Eddy qualsiasi domanda e Eddy ti fornisce la risposta più accurata dall'articolo pertinente. Risparmiare tempo nella ricerca dell'intero articolo. Eddy semplifica la stesura dei tuoi articoli di aiuto generando domande frequenti pertinenti dagli articoli. Ciò fa risparmiare tempo al tuo team e offre un'esperienza più fluida e intuitiva ai tuoi clienti. * Dashboard: l'hub centralizzato presenta un dashboard visivamente accattivante e progettato in modo intuitivo, fornendo una panoramica completa delle informazioni cruciali. È il centro nevralgico per un'esperienza più fluida e approfondita. * Editor a blocchi intuitivo: il nuovo editor a blocchi semplifica il processo di creazione dei contenuti. Con l'aggiunta di una funzione di commento in linea, la collaborazione diventa in tempo reale e semplice, favorendo un processo di modifica e revisione più dinamico. * Hub centralizzato di personalizzazione: offrendo agli utenti un controllo senza precedenti, l'hub di personalizzazione consente di ottimizzare l'estetica della documentazione. I team possono personalizzare facilmente layout, combinazioni di colori, caratteri ed elementi di branding per allineare perfettamente la documentazione all'identità del marchio. * Analisi avanzata: la funzionalità di analisi offre approfondimenti in tempo reale sul comportamento degli utenti, sull'efficacia dei contenuti e sui modelli di coinvolgimento. Trasforma i dati grezzi in informazioni significative, facilitando il processo decisionale basato sui dati. Inoltre, ora puoi assumere il controllo della conferma del lettore con le conferme di lettura. * Integrazioni di sincronizzazione istantanea: la sincronizzazione istantanea garantisce un flusso di dati continuo e in tempo reale tra Document360 e vari strumenti e servizi di terze parti. Ora, Document360 si integra perfettamente con Zendesk Federated Search e GitHub, migliorando la collaborazione e l'efficienza del flusso di lavoro. * AI Writer: uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che aiuta a generare contenuti di alta qualità, garantendo coerenza e riducendo il tempo necessario per produrre documentazione. * Generatore di glossario aziendale AI: genera automaticamente un glossario aziendale completo, aiutando gli utenti a mantenere una terminologia coerente nella loro documentazione. * Editor di testo Markdown: un semplice editor Markdown consente agli utenti di definire lo stile dei documenti di testo utilizzando tecniche di formattazione tipiche, inclusi titoli, enfasi, elenchi, immagini e collegamenti, rendendo facile per i non sviluppatori apprendere le nozioni di base. * Gestione categorie: crea una gerarchia ben strutturata di tutti i contenuti della tua knowledge base, fino a 6 sottocategorie, rendendo facile per gli utenti trovare e assimilare le informazioni. * Ruoli e autorizzazioni: Document360 ti consente di limitare chi può accedere a cosa per mantenere sicura la tua knowledge base. Puoi aggiungere membri del team autenticati per contribuire a progetti specifici. * Localizzazione: comprendi il tuo pubblico globale; puoi tradurre articoli, frammenti, variabili e glossario in oltre 50 lingue. * Hosting privato: ottieni l'accesso ad ambienti completamente isolati per maggiore potenza e controllo sul tuo ambiente di hosting per le migliori prestazioni. * Controllo delle versioni: le funzionalità di rollback e controllo delle versioni ti consentono di vedere la cronologia delle modifiche per ogni pezzo all'interno della tua knowledge base. * Backup e ripristino: Document360 esegue automaticamente il backup dei tuoi progetti ogni giorno. Tuttavia, puoi eseguire manualmente il backup del tuo progetto in qualsiasi momento. Puoi ripristinare l'intero progetto o una parte della tua knowledge base a uno stato precedente dal backup disponibile. * Documentazione API: gli utenti possono importare le proprie specifiche OpenAPI e generare automaticamente la documentazione. Document360 è leader di mercato nell'innovazione nella categoria delle basi di conoscenza dell'intelligenza artificiale generativa e serve vari settori in oltre 30 paesi nella costruzione delle proprie basi di conoscenza. I nostri clienti includono VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS e altri.