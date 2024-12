Software per la gestione degli ex studenti

Guida Strumenti di creazione (HAT) - App più popolari - Malawi Più popolari Aggiunti di recente

Gli Help Authoring Tools (HAT) sono applicazioni software progettate per assistere gli autori tecnici nella creazione, pubblicazione e gestione della documentazione di aiuto per il software. La documentazione risultante viene utilizzata nelle guide utente, nei manuali e nei file della guida. Questi strumenti mirano a ridurre il tempo e lo sforzo necessari per produrre materiali di assistenza per i dipendenti e gli utenti finali. Gli scrittori tecnici utilizzano gli HAT per gestire l'intero processo di documentazione, inclusa la scrittura, la modifica e l'esportazione di documenti per la revisione da parte di redattori, amministratori e colleghi. In definitiva, gli HAT consentono la pubblicazione digitale della documentazione. Molti di questi strumenti supportano l'importazione di testo da vari formati di file e software per la creazione di documenti. Alcuni HAT senza strumenti di compilazione integrati potrebbero dover essere integrati con strumenti di automazione della compilazione per visualizzare o utilizzare la documentazione.