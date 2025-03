Strumenti della mappa termica - App più popolari

cux.io

CUX è uno strumento di analisi dell'esperienza digitale che aiuta le aziende a risparmiare fino a 5 volte il tempo sull'analisi e a trarre conclusioni preziose. Eliminiamo il sovraccarico di dati concentrandoci sui problemi degli utenti, sulle frustrazioni e su tutti i colli di bottiglia che possono impedire loro di utilizzare i canali online per acquistare prodotti e servizi. CUX è uno strumento di analisi completo e incentrato sull'utente che fornisce informazioni comportamentali istantanee. ✔ Analisi orientata agli obiettivi: CUX seleziona automaticamente SOLO i dati rilevanti per i singoli obiettivi aziendali. ✔ Valutazioni qualitative e quantitative fornite da un unico strumento. ✔ Conoscenza: supportiamo gli utenti con corsi di formazione, onboarding, tutoraggio, audit e raccomandazioni mensili. ✔ AIocado: il nostro concierge di analisi AI ti mostrerà esattamente i motivi dei cali di conversione, i luoghi di frustrazione degli utenti, i consigli e altro ancora. CUX è una soluzione per tutti i settori in cui il cliente entra in contatto con un prodotto digitale, come e-commerce, aziende SaaS e B2B, aziende che forniscono servizi di marketing o software house. Collaboriamo con i dipartimenti Innovazione, Marketing, Prodotto ed E-com all'interno delle aziende. CUX in poche parole: ✔ Analisi del comportamento degli utenti ✔ Metriche dell'esperienza ✔ Analisi orientata agli obiettivi ✔ Cascate di conversione ✔ Registrazione di intere visite ✔ Mappe di calore ✔ Pre-analisi e avvisi ✔ Acquisizione automatica degli eventi ✔ Analisi retroattiva ✔ Conforme al 100% GDPR ✔ Dati archiviati in EOG ✔ SSL protetto