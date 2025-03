Strumenti della mappa termica - App più popolari - Turchia

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange può aiutarti a capire perché il tuo sito web riceve traffico che non si converte in vendite o lead. I nostri strumenti di ottimizzazione del tasso di conversione sono apprezzati da oltre 450.000 siti web in tutto il mondo per ottenere informazioni dettagliate su ciò che le persone fanno sul loro sito web. Aumenta le tue vendite e scopri di più sui visitatori del tuo sito web. Le nostre registrazioni di sessione e le mappe di calore dinamiche ti consentono di vedere dove le persone hanno cliccato, fatto scorrere e toccato il tuo sito web per vedere cosa impedisce loro di acquistare. Approfondisci il percorso del visitatore di una singola persona utilizzando i segmenti ottimizzabili per guardare i replay delle sessioni di visitatori frustrati o confusi. Guarda il quadro più ampio osservando una visione aggregata di ciò con cui le persone interagiscono di più - o meno - con le mappe di calore dinamiche. Utilizza una mappa termica di scorrimento per vedere se le persone stanno scorrendo abbastanza in basso nella pagina per vedere i tuoi inviti all'azione o se se ne vanno prima che tu possa convertirli. Riduci l'abbandono del carrello La potente combinazione di Live Chat e visualizzazione in tempo reale dei tuoi visitatori può prevenire l'abbandono dei carrelli. Se vedi qualcuno in difficoltà in tempo reale, puoi utilizzare la Live Chat per vedere se puoi aiutarlo a trovare ciò di cui ha bisogno o rispondere alle sue domande. Lo strumento Annunci di Lucky Orange ti consente di creare un pop-up che evidenzi un'opportunità di upsell, offra uno sconto o chieda una recensione del prodotto.