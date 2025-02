Strumenti della mappa termica - App più popolari - Tagikistan

Plerdy

Strumenti Plerdy CRO, SEO e A/B Testing: una suite completa per aumentare la conversione, migliorare l'esperienza dell'utente e ottimizzare le prestazioni del tuo negozio online. 🚀 Strumento di test A/B Ti presentiamo lo strumento di test A/B gratuito di Plerdy, meticolosamente progettato per l'e-commerce e le attività online che mirano ad amplificare l'esperienza dell'utente e le conversioni. Configura, esegui e analizza facilmente i test A/B per prendere decisioni basate sui dati. Osserva risultati in tempo reale e ricava informazioni utili per ottimizzare il tuo sito web. 🌟 Casi d'uso - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Scatena tutto il potenziale del tuo sito web con Plerdy. Dall'analisi delle sorgenti di traffico, al monitoraggio della profondità di scorrimento, all'identificazione degli elementi più interattivi sul tuo sito e ai problemi di usabilità: Plerdy è la tua soluzione completa. 🔥 Mappe di calore Potenzia la tua strategia con le mappe di calore dinamiche di Plerdy. Cattura i comportamenti degli utenti in tempo reale, tra cui la profondità di scorrimento, il passaggio del cursore, la selezione del testo e altro ancora. Suddividi i dati per sorgenti di traffico o dispositivi e prendi decisioni informate per migliorare l'usabilità e il coinvolgimento. 💬 Moduli pop-up e NPS Sfrutta i versatili moduli pop-up di Plerdy per acquisire feedback, informare i clienti o raccogliere lead. Con oltre 25 opzioni di personalizzazione, adatta i tuoi messaggi a segmenti di pubblico specifici e ottimizza il coinvolgimento. 🔍 Controllo SEO Migliora il tuo SEO senza alcun impatto sul carico del sito. Il SEO Checker di Plerdy fornisce analisi automatizzate giornaliere, report dettagliati e approfondimenti basati sull'algoritmo dell'indice mobile-first di Google per migliorare la visibilità e le prestazioni del tuo sito. 🎥 Replay della sessione Immergiti in profondità nei modelli di navigazione degli utenti con il replay della sessione di Plerdy. Segmenta le registrazioni in base ai canali di traffico o ai dispositivi, tagga i video e scopri informazioni nascoste per ottimizzare il percorso dell'utente. 📊 Tasso di conversione ed eventi Non perdere mai un evento con il monitoraggio automatizzato di Plerdy. Crea canalizzazioni di conversione, analizza i punti di abbandono degli utenti e ottimizza il percorso per aumentare le conversioni. 💼 Performance di vendita (monitoraggio dell'e-commerce) Migliora la tua strategia di e-commerce con gli approfondimenti sulle performance di vendita di Plerdy. Analizza le interazioni tra i prodotti, scopri gli articoli non performanti e personalizza le tue offerte per massimizzare le vendite e la redditività. 🛠 Personalizzazione e integrazione Plerdy è facilmente personalizzabile e si integra perfettamente con il tuo ecosistema esistente, garantendo un processo di ottimizzazione fluido ed efficiente. Intraprendi un viaggio di ottimizzazioni continue e prestazioni elevate con Plerdy. Il tuo percorso verso conversioni, esperienza utente e SEO migliorate è a portata di clic. Esplora, sperimenta ed eccelle! ✨