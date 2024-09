Strumenti della mappa termica - App più popolari - Samoa americane Più popolari Aggiunti di recente

Gli strumenti delle mappe di calore forniscono approfondimenti sul comportamento dei visitatori web o mobili mentre interagiscono con una pagina specifica su un sito web o dispositivo mobile. Gli esperti di marketing e gli sviluppatori web sfruttano le mappe di calore per rappresentare visivamente le azioni dell'utente come clic, movimenti del mouse e scorrimento su una pagina web. Queste rappresentazioni visive mostrano i clic aggregati e i movimenti del mouse, offrendo dati approfonditi da valutare per gli esperti di marketing e i progettisti di UI/UX. Questi dati sono cruciali per valutare l'efficacia del design di una pagina nel catturare l'attenzione dello spettatore, identificare le aree di miglioramento e, in definitiva, aumentare il coinvolgimento e i tassi di conversione.