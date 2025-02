Software di formazione sulla prevenzione delle molestie - App più popolari - Slovacchia

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software di formazione sulla prevenzione delle molestie consente alle organizzazioni di fornire formazione sulla conformità e sulla prevenzione ai dipendenti sia negli stati soggetti a mandato che in quelli non soggetti a mandato. Lo svolgimento della formazione online offre un metodo scalabile ed economico per soddisfare i requisiti della legge statale. Attualmente, stati come California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine e New York impongono alle aziende di fornire formazione sulla prevenzione delle molestie e della discriminazione. Anche negli stati non soggetti a mandato, la formazione dei dipendenti può ridurre in modo proattivo i rischi e mitigare i potenziali danni punitivi nelle controversie per molestie. La maggior parte dei software di formazione sulla prevenzione delle molestie può essere implementata su piattaforme di apprendimento fornite dai fornitori o integrata in sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) di terze parti utilizzando il protocollo SCORM. Questa flessibilità consente ai responsabili della formazione e ai dipartimenti delle risorse umane di integrare perfettamente soluzioni di prevenzione delle molestie con il software LMS aziendale per l'implementazione, il monitoraggio, il reporting e il mantenimento dei registri dei progressi dei dipendenti per diversi anni, come imposto da alcuni stati. Alcuni fornitori offrono queste soluzioni anche insieme al software di conformità delle risorse umane per semplificare ulteriormente gli sforzi di conformità organizzativa.