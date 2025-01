Software per appunti scritti a mano - App più popolari - Guam

IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST è un servizio di posta scritta a mano che consente alle aziende di sviluppare relazioni più profonde con clienti e potenziali clienti. Lo facciamo combinando software e robotica per inviare vere lettere con penna e inchiostro con una calligrafia variabile indistinguibile dalla scrittura umana. Il risultato è un canale di marketing molto più efficace con una reale responsabilità del ROI. In effetti, puoi pensare a IgnitePOST come "Mailchimp per note scritte a mano robotiche e personalizzate". Con una comunicazione più autentica, i nostri clienti riscontrano un tasso di risposta senza precedenti, 30 volte migliore rispetto alle e-mail e 10 volte migliore rispetto alla posta diretta. Inoltre, IgnitePOST fornisce strumenti semplici per creare, inviare e monitorare le campagne. Questi strumenti possono essere incorporati nei tuoi sistemi di marketing o CRM esistenti grazie alla moltitudine di metodi di integrazione che offriamo, da Shopify e Klaviyo al white labeling e Zapier. Le relazioni sono fondamentali per le vendite e il marketing, soprattutto in un mondo saturo di pubblicità digitali ed e-mail. IgnitePOST ti aiuta a creare connessioni significative e autentiche che sono la chiave per maggiori vendite e clienti più felici. Offriamo integrazioni native per semplificare la configurazione e l'invio di cartoline scritte a mano! Alcune delle opzioni disponibili includono: - Integrazione con qualsiasi sistema CRM semplicemente attivando un'e-mail: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handscript-cards - Integrazioni con l'App Store di Shopify: https://apps. shopify.com/ignitepost - App Zapier: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - API IgnitePOST: https://www.ignitepost.com/api-documentation