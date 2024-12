Più popolari Aggiunti di recente Piattaforme globali per l'occupazione (GEP) - App più popolari - Spagna

Le piattaforme globali per l'occupazione (GEP) sono applicazioni SaaS (software-as-a-service) che consentono alle aziende di assumere a livello internazionale senza la necessità di stabilire una presenza legale in altri paesi. Raggiungono questo obiettivo funzionando come entità legale, come un datore di lavoro registrato (EOR), un'organizzazione professionale dei datori di lavoro (PEO) o un agente registrato (AOR). Questa configurazione consente alla piattaforma di fungere da datore di lavoro de facto, fornendo alle aziende la flessibilità di assumere lavoratori a livello globale. Sebbene i GEP condividano caratteristiche con categorie di servizi simili come i fornitori di PEO e i datori di lavoro di servizi record, si distinguono per il loro approccio incentrato sul software e l’ampio uso della tecnologia moderna. Sebbene possano offrire consulenza in materia di risorse umane, consulenza o altro supporto, queste piattaforme funzionano principalmente come soluzioni software, fornendo agli utenti flessibilità e controllo attraverso un dashboard centrale.