Software di intelligenza artificiale generativa - App più popolari - Tunisia

Microsoft Designer è uno strumento di design basato sull'intelligenza artificiale che ti aiuta a creare progetti e modificare le foto in pochi secondi. Scatena la tua creatività: crea visivamente, progetta e modifica qualsiasi cosa tu possa immaginare con l'IA. Usa il potere dell'intelligenza artificiale generativa per creare immagini accattivanti con le tue parole, creare disegni di livello successivo che si aprono come biglietti d'auguri personalizzati, biglietti per le vacanze e sfondi per il tuo telefono e persino usa l'IA per modificare le foto come un esperto-cancellando indesiderati oggetti dalle foto. Crea quello che vuoi, quando e dove ne hai bisogno. Capacità chiave: * Immagini: crea qualsiasi immagine che puoi immaginare. Arte di fantascienza, scene surreali, immagini divertenti? Sognalo, descrivilo e crea con AI. La tua immaginazione è illimitata! * Adesivi: crea qualcosa che si attacca. Crea adesivi personalizzati che ti aiutano a sporgere app di messaggistica, social e altro ancora. * Modifica con AI: Rendi perfetta le tue foto e le immagini con AI. * Cancella generativa: cancella le distrazioni indesiderate per far scomparire oggetti che non desideri nella tua immagine. * Rimuovere lo sfondo: dire ciao a sfondi negativi. Rimuovere facilmente sfondi di immagine indesiderati in un solo passaggio. * Blur Background: mette a fuoco ciò che è più importante. Sfrutta lo sfondo di qualsiasi immagine per far scoppiare il soggetto. * Aggiungi filtri, regola la luminosità, ridimensiona: personalizza per adattarsi alla visione creativa, incluso il ridimensionamento per trasformare le tue creazioni in una dimensione quadrata o personalizzata che si adatta perfettamente. * Sfondi/sfondi: metti tutto in mostra. Crea sfondo personalizzato o sfondo per adattarsi al tuo umore attuale, fare una dichiarazione o per mantenere un'occasione speciale davanti e centra sullo schermo del telefono. * Biglietti di auguri: crea il saluto perfetto per ogni occasione. Dai biglietti d'auguri ai biglietti per le vacanze e oltre, crea un biglietto di auguri ponderato con messaggi e immagini personalizzati anche se sei in perdita per le parole. * Monogrammi: lascia il segno. Aggiungi un po 'di pop personale alla tua vita quotidiana o per un'occasione speciale come un matrimonio con monogrammi creati personalizzati che usano lettere e altro ancora per definire il segno. * Inviti: crea inviti che wow. Personalizza i tuoi inviti per ogni occasione e qualsiasi evento come compleanni, matrimoni e qualsiasi altra cosa grande o piccola. * Post social: distinguersi online. Eleva e crea il tuo prossimo social post con Designer per creare l'immagine e il testo perfetti da condividere online. * Icone: esprimeti visivamente. Crea icone per comunicare facilmente la tua visione e decorare i tuoi design. * Emoji: esprimi te stesso! Avere la reazione perfetta a portata di mano con emoji realizzati su misura per adattarsi a qualsiasi umore. * Pagine del libro da colorare: coloralo e mettiti nel tuo flusso. Crea pagine di libri da colorare personalizzati per rendere la colorazione più eccitante. Ottimo per tutte le età. * Immagine frame: trasforma le tue foto in una memoria incorniciata personalizzata che puoi condividere ovunque. * Collage: porta insieme le tue foto, stili e descrizioni preferiti crea un collage personalizzato dai tuoi ricordi preferiti. * Banners: crea stendardi per intestazioni di newsletter, profili sociali e altro ancora per attirare l'attenzione e distinguersi.