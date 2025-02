Software di intelligenza artificiale generativa - App più popolari - Turkmenistan

Bertha AI

bertha.ai

Bertha AI è un plugin per l'assistente di intelligenza artificiale per WordPress. Aiuta gli utenti a generare contenuti come articoli, descrizioni di prodotti e testi di siti Web in pochi minuti utilizzando l'intelligenza artificiale avanzata. Caratteristiche e vantaggi principali: * Scrivi articoli, post di blog, pagine di destinazione in pochi secondi * Crea descrizioni di prodotti per siti di e-commerce * Genera testi accattivanti del sito web per le pagine * Generazione di immagini integrata per creare immagini personalizzate * Disponibile come plug-in WordPress ed estensione Chrome * Si integra con tutti i principali page builder e temi * Risparmia fino al 90% del tempo impiegato nella creazione di contenuti * Utenti illimitati sui piani superiori * Milioni di parole al mese incluse * Piani tariffari mensili e annuali convenienti *Garanzia di rimborso di 7 giorni Bertha AI sfrutta la tecnologia AI all'avanguardia per generare contenuti simili a quelli umani. Ecco una rapida panoramica di come funziona: * L'utente fornisce a Bertha una richiesta di contenuto, un argomento o un'idea per cui desidera creare il contenuto * Bertha analizza la richiesta e attinge al suo vasto database di conoscenze per creare contenuti pertinenti * Il contenuto generato viene restituito all'utente in pochi secondi * Gli utenti possono quindi modificare e perfezionare facilmente i contenuti generati dall'intelligenza artificiale prima della pubblicazione Bertha è stata addestrata su centinaia di miliardi di parametri per creare contenuti unici e di alta qualità come uno scrittore umano. L'intelligenza artificiale ha imparato diversi stili di scrittura, argomenti, regole linguistiche e altro ancora per generare contenuti coinvolgenti, informativi e leggibili.