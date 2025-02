Software di intelligenza artificiale generativa - App più popolari - Slovacchia

Mailchimp

Mailchimp è una piattaforma di marketing all-in-one creata per le piccole imprese. Con strumenti come reportistica e analisi, marketing CRM, campagne e-mail, newsletter e gestione dei contenuti, puoi mettere i tuoi clienti al centro, in modo da poter commercializzare in modo più intelligente e far crescere la tua attività più rapidamente. L'app mobile Marketing e CRM di Mailchimp ti aiuta a fare marketing in modo più intelligente e a far crescere la tua attività più velocemente fin dal primo giorno. Accedi agli strumenti di cui hai bisogno ovunque ti porti il ​​tuo lavoro e diventa subito operativo in pochi minuti, senza che sia necessaria alcuna esperienza. Con Mailchimp, non perderai mai l'opportunità di effettuare una vendita, riportare clienti, trovare nuovi abbonati o condividere la missione del tuo marchio. Utilizza Mailchimp per: * Marketing CRM: tieniti aggiornato sui tuoi contatti con Marketing CRM di Mailchimp. Trova e aggiungi nuovi clienti con strumenti di importazione dei contatti, come lo scanner per biglietti da visita. Tieni traccia della crescita del pubblico e visualizza approfondimenti sui singoli contatti sulla dashboard. Fai tutto in un unico posto: chiama, invia SMS ed invia e-mail direttamente dall'app. Registra note e aggiungi tag dopo ogni interazione per ricordare i dettagli importanti. * Report e analisi: ottieni uno sguardo più approfondito sulle prestazioni di vendita e marketing. Tieni traccia dei risultati di tutte le tue campagne e ottieni consigli pratici su come migliorare. Visualizza report e analisi per campagne e-mail, pagine di destinazione, annunci Facebook e Instagram, post sui social media e cartoline. * E-mail e automazioni: crea, modifica e invia campagne di email marketing, newsletter e automazioni. Con le email di reinvio a utenti non aperti e di retargeting dei prodotti con un solo clic, sarai in grado di coinvolgere nuovamente i clienti e aumentare le vendite in pochissimo tempo. * Annunci su Facebook e Instagram: crea e pubblica annunci, imposta un budget e scegli come target un gruppo specifico. Raggiungi nuove persone, coinvolgi i contatti esistenti, imposta un pubblico personalizzato o riporta i visitatori del sito web. * Consigli di marketing: ottieni consigli utili per migliorare il tuo marketing. Scopri quando è il momento di impostare un'e-mail per il carrello abbandonato o ricevi un promemoria per impostare il logo del tuo marchio. * Gestione del marchio: carica immagini dal tuo dispositivo direttamente in Mailchimp e usale in tutte le tue campagne.