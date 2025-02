Software di intelligenza artificiale generativa - App più popolari - Slovenia

Professionalize It To Me

Professionalize It To Me è un'applicazione web che aiuta gli utenti ad aggiornare facilmente le proprie capacità comunicative. Consente agli utenti di generare messaggi professionali, lettere di accompagnamento e formule Excel complesse con pochi clic. Il servizio mira a semplificare la comunicazione e a far risparmiare tempo agli utenti. Il servizio funziona chiedendo agli utenti di inserire alcune informazioni di base sul messaggio, sulla lettera o sulla formula che devono essere generati. Gli utenti selezionano il tono, la lingua e la lunghezza dei messaggi. Per le lettere di accompagnamento, gli utenti forniscono informazioni sul ruolo e sull'azienda. Per le formule di Excel, gli utenti descrivono ciò di cui hanno bisogno per calcolare la formula. Professionalize It To Me utilizza quindi l'intelligenza artificiale avanzata per generare la comunicazione professionale in base agli input dell'utente. L’intelligenza artificiale è progettata per produrre contenuti in linguaggio naturale simili a quelli umani.