InAppStory

inappstory.com

Estendi il ciclo di vita degli utenti mobili attraverso canali di comunicazione nativi. Fornire contenuti ricchi e coinvolgere tutta la canalizzazione con le Storie! MISSIONE InAppStory è una società di software internazionale che collega le aziende esistenti con i clienti attuali e potenziali consentendo conversioni più elevate, raggiungimenti di grande impatto, fidelizzazione dei clienti e comunicazioni migliorate all'interno della loro app mobile e del sito Web tramite Storie. La nostra azienda fornisce non solo una semplice piattaforma per produrre storie, ma un prodotto senza codice che estende il ciclo di vita dei tuoi clienti mobili. Siamo considerati la soluzione di nuova generazione per il coinvolgimento e la fidelizzazione degli utenti, poiché milioni di utenti apprezzano il formato Storie in modo nativo. COME LO FACCIAMO? Usabilità e velocità sono fondamentali quando si tratta di qualsiasi interazione pratica con il consumatore. La nostra soluzione senza codice libera il tuo team dal famigerato sviluppo di contenuti per ogni caso particolare in cui un'azienda desidera comunicare all'interno di un'applicazione. 2 ore con una pausa caffè e la nostra integrazione sarà pronta per fornire contenuti ricchi interagendo con gli utenti finali per la tua comunicazione in-app. I nostri clienti, aziende e imprese di medie dimensioni, apprezzano il nostro impegno nell'aiutarli a raggiungere risultati migliori: conversioni, nuovi dati di prodotto, parametri di copertura, ecc. Allo stesso tempo, miglioriamo significativamente la fedeltà dei loro consumatori e aumentiamo il ciclo di vendita con storie, widget, esperienze gamificate, contenuti personalizzati, segmentazione del pubblico, test A/B, sondaggi di feedback, onboarding dei clienti e contenuti UGC. I nostri clienti utilizzano la nostra soluzione anche per l'onboarding interno dei dipendenti, le comunicazioni e la formazione. Cresci in modo trasparente con le metriche supportate dalla nostra soluzione: -ER -Portata totale -Lunghezza media della sessione -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -Persistenza dell'app -Entrate totali -Impressioni -Tasso di abbandono -Visite totali Ecco cosa dicono i nostri clienti sulla Caratteristica delle storie: "Preparati che quando inizierai a utilizzare InAppStory, molto presto, diventerà il tuo canale principale di comunicazione con i clienti!" CULTURA Il motore della nostra azienda sono le persone. Tutti i nostri dipendenti sono trattati allo stesso modo, apprezzando ogni singolo sforzo che hanno investito nella nostra azienda. Forniamo un ambiente favorevole in cui tutti possono implementare le proprie idee, provare qualcosa di nuovo e far crescere costantemente la propria attività. Ognuno ha una storia diversa, ma abbiamo tutti una cosa in comune: lavoriamo duro e in modo intelligente per costruire insieme un futuro migliore.