Software per piattaforme di comunicazione per lavoratori in prima linea - App più popolari - Svezia

Zello

zello.com

Zello è la principale app di messaggistica vocale push-to-talk per team e aziende in tutto il mondo, che trasforma i dispositivi iOS, Android e Windows in walkie-talkie che registrano anche messaggi, tengono traccia della posizione e inviano avvisi di emergenza. Gli amministratori degli account aggiungono, rimuovono e raggruppano i team tramite una console di gestione centralizzata basata sul Web. I canali sono flessibili per soddisfare le esigenze di ciascun cliente, in particolare quelli dei settori dell'ospitalità, della produzione, dell'edilizia, dei trasporti e della vendita al dettaglio. Zello è l'ideale per le aziende con lavoratori senza scrivania, lavoratori sul campo, lavoratori remoti e lavoratori isolati. I casi d'uso in questa categoria includono hotel con diversi membri del personale, squadre di costruzione in cantieri rumorosi e venditori al dettaglio nel reparto vendite. Unisciti ai milioni di utenti Zello che comunicano in tempo reale su qualsiasi rete wireless o dati per condividere aggiornamenti, connettersi in caso di emergenza e risolvere problemi. Zello serve migliaia di aziende e ha più di 130 milioni di utenti in tutto il mondo. I clienti attuali includono Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) e YRC Freight. Zello è riconosciuto come una soluzione di comunicazione affidabile da fonti attendibili come il Wall Street Journal, il New York Times, CBS, CNBC, USA Today e TechCrunch.