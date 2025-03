Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Cerca

✨ WebCatalog Desktop ✨ Converti i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop e accedi a una vasta gamma di app esclusive per Mac, Windows. Usa gli spazi per organizzare le app, passare agevolmente da un account all'altro e portare la tua produttività alle stelle. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Più popolari Aggiunti di recente Software per la gestione delle merci - App più popolari

I software di gestione delle merci aiutano le aziende a selezionare le opzioni di trasporto più adatte alle loro esigenze. È particolarmente utile per le aziende che non possiedono una propria flotta e devono collaborare con i fornitori di servizi di trasporto merci. Questo software aiuta le aziende a raccogliere informazioni sui vari vettori e sui loro servizi, a valutare le loro opzioni e a scegliere la soluzione migliore per le loro esigenze di trasporto. È comunemente utilizzato dai professionisti della logistica e della catena di fornitura incaricati di garantire la consegna tempestiva delle merci ai clienti. Il software di gestione del trasporto può essere offerto come soluzione autonoma o come parte di una suite completa per la catena di fornitura o di un sistema di gestione dei trasporti. Potrebbe anche essere necessaria l’integrazione con altri strumenti logistici, come software di spedizione, sistemi di gestione del piazzale e soluzioni di pianificazione della catena di fornitura.