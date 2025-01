Software per la gestione delle merci - App più popolari - Russia

cargo.one

cargo.one collega gli spedizionieri con le compagnie aeree e altri spedizionieri in un'unica piattaforma, consentendo loro di quotare le spedizioni in pochi minuti, anziché in ore, e ottenere più affari. Con cargo.one, gli spedizionieri possono confrontare istantaneamente le tariffe di trasporto aereo di oltre 100 compagnie aeree, ottenere tariffe di origine o destinazione da agenti fidati in tutto il mondo per qualsiasi Incoterm e creare facilmente preventivi professionali per i propri clienti. Una volta ottenuta una spedizione, gli utenti di cargo.one possono semplicemente prenotarla con un solo clic, assicurandosi immediatamente capacità e tariffe. La nostra suite di prodotti include anche uno Storefront digitale, che consente agli spedizionieri di rendere disponibili le tariffe di vendita ai propri partner e acquisire nuovi affari, analisi pronte all'uso per capire perché i preventivi vengono vinti o persi, metodi di integrazione TMS per semplificare le operazioni, e soluzioni personalizzate per gli spedizionieri aziendali per accelerare la loro trasformazione digitale. Oltre 20.000 spedizionieri, tra cui 19 tra i primi 20 globali e migliaia di piccole e medie imprese, scelgono cargo.one per quotare e prenotare il loro trasporto aereo di merci. La facilità d'uso della piattaforma, i dati tariffari affidabili e il servizio clienti di livello mondiale hanno guadagnato una fiducia diffusa e numerosi premi nel corso degli anni. Questi includono il premio "Fornitore internazionale di sistemi IT dell'anno" 2023, "Piattaforma di prenotazione cargo dell'anno" ai Payload Asia Awards 2023 e "Tecnologia informatica per l'industria del trasporto aereo di merci" ai World Air Cargo Awards 2022 e 2021. cargo.one è il luogo in cui si vincono le spedizioni. Inizia gratuitamente oggi.