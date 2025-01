Software per la gestione delle merci - App più popolari - Ungheria

Shipwell

shipwell.com

La piattaforma TMS di Shipwell è una soluzione completa per la gestione dei trasporti che aiuta le aziende di tutte le dimensioni a semplificare le operazioni di spedizione, ridurre i costi e migliorare l'efficienza. Con TMS di Shipwell, le aziende possono gestire tutte le modalità di trasporto, inclusi autotrasporto, ferrovia, aria e mare, in un'unica piattaforma, fornendo una visione unificata della propria catena di fornitura. La piattaforma TMS di Shipwell offre un'ampia gamma di funzionalità, tra cui: Gestione dei vettori: gestisci e seleziona facilmente i vettori da una rete completa di vettori in base alle loro tariffe, capacità e livelli di servizio. Ottimizzazione del percorso: ottimizza i percorsi di spedizione in base a una varietà di criteri, come costo, tempo di transito e requisiti di consegna. Visibilità delle spedizioni: ottieni visibilità in tempo reale sulle tue spedizioni, dal ritiro alla consegna, e monitora le spedizioni in tutte le modalità di trasporto. Verifica e pagamento del trasporto: automatizza il processo di controllo e pagamento della fattura di trasporto, garantendo una fatturazione accurata e riducendo il rischio di sovrapprezzo. Reporting e analisi: accedi a report e analisi completi per monitorare la spesa per i trasporti, le prestazioni del corriere e altri parametri chiave. La piattaforma TMS di Shipwell è inoltre altamente personalizzabile, consentendo alle aziende di adattare la piattaforma alle proprie esigenze specifiche e di integrarla con i sistemi esistenti, come WMS ed ERP. Con la piattaforma TMS di Shipwell, le aziende possono: Migliorare l'efficienza: automatizzare i processi manuali, ridurre gli errori e ottimizzare i percorsi, ottenendo operazioni di spedizione più rapide ed efficienti. Riduci i costi: ottimizza la selezione del corriere, riduci gli errori di spedizione e automatizza la verifica e il pagamento del trasporto, con conseguente riduzione dei costi di trasporto. Migliorare la visibilità: ottieni visibilità in tempo reale su tutte le spedizioni, in tutte le modalità di trasporto, fornendo maggiore controllo e trasparenza sulla catena di fornitura