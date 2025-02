Sistemi di gestione per liberi professionisti - App più popolari - Sint Maarten

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation è il mercato del lavoro per i servizi sul campo IT, che mette in contatto aziende e tecnici qualificati per svolgere un ottimo lavoro in tutta la nazione. La nostra piattaforma consente ai team di fornitura di servizi di identificare e collaborare con professionisti indipendenti che hanno a cuore il risultato tanto quanto loro. Con Field Nation, le aziende possono creare e distribuire la propria fidata forza lavoro on-demand e i tecnici possono scegliere il lavoro in linea con i loro interessi, competenze e pianificazione. Costruisci un modo migliore di lavorare. Costruiscilo con Field Nation. LA SFIDA: La domanda di tecnici qualificati è ai massimi storici. C’è del lavoro da fare, ma non ci sono abbastanza lavoratori. Le aziende sono sempre più stanche di sacrificare il controllo e di mettere a rischio le relazioni con i clienti a causa di strategie di talento obsolete. Tuttavia, sono disponibili persone con le competenze e la passione per il servizio sul campo IT, ancora impegnate nella loro professione, ma non dove ti aspetteresti di trovarle. Vogliono un nuovo modo di lavorare: flessibilità, autonomia e libertà. Field Nation aiuta i leader del servizio sul campo: MIGLIORARE I RISULTATI >> Connettiti direttamente con i tecnici che rappresentano il tuo marchio e assicurati che il loro lavoro sia completato secondo le tue specifiche prima di fare clic su "Approva". + Riduzione del 40% delle visite al sito rispetto a terze parti + Tasso di successo del 98% sul lavoro completato tramite Field Nation RISPONDI RAPIDAMENTE >> L'ampiezza e la competenza dei tecnici qualificati sul mercato Field Nation ti consentono di dire "sì" ai tuoi clienti, sapendo che puoi espanderti rapidamente per soddisfare la domanda. + I tecnici di origine e di spedizione lavorano fino all'80% più velocemente rispetto a quelli di terze parti + Tempo medio di prima richiesta di 12 minuti nelle principali città + WO completati in oltre 29.000 codici postali negli Stati Uniti + 1 milione di WO completati ogni anno in 425.000 siti + Tecnici qualificati con esperienza in oltre 20 tipi di servizi RIDURRE I COSTI >> Elimina i margini di margine di terze parti e le commissioni aggiuntive mantenendo il controllo sulle tariffe salariali. + Visibilità sulle attuali tariffe di mercato per tipo di lavoro e area geografica + Realizza un risparmio sui costi di manodopera fino al 20% rispetto a terze parti e un risparmio sui costi di manodopera fino al 30% rispetto a W2