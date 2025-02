Software per il rilevamento delle frodi - App più popolari - Thailandia

Chargebacks911

Gli inizi di Chargebacks911 non erano radicati nel settore bancario o nei pagamenti. In realtà, non erano affatto nel settore finanziario. L'azienda è stata fondata da commercianti che avevano dedicato anni alla creazione di un business online, solo per vedere il loro successo essere vanificato dalle controversie dei clienti. Questa esperienza ha ispirato il lancio di Chargebacks911 come il primo – e unico – servizio di gestione delle controversie end-to-end del settore. Oggi forniscono soluzioni aziendali scalabili per ridurre le controversie sui pagamenti e recuperare le entrate perse a causa di frodi di riaddebito. Offrendo l'unica garanzia di ROI basata sulle prestazioni del settore, l'azienda utilizza una suite proprietaria di prodotti software e servizi per fornire soluzioni di gestione del chargeback end-to-end economicamente vantaggiose. Non c'è da meravigliarsi perché Chargebacks911 è considerato affidabile da oltre 45.000 commercianti per gestire e proteggere oltre 2 miliardi di transazioni all'anno. La società ha sede nell'area di Tampa Bay, con uffici aggiuntivi a Rayleigh, nell'Essex. Riconosciuto come fornitore leader di servizi a livello mondiale, Chargebacks911 è stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui Miglior programma di gestione degli storni di addebito, Miglior software B2B, Migliore soluzione di settore e altro ancora.