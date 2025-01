Software per il rilevamento delle frodi - App più popolari - Ungheria

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net gestisce la prima piattaforma antifrode, AML e KYC full-stack creata per le imprese digitali e le fintech a livello globale. La pluripremiata piattaforma nata sul cloud aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni a sfruttare l'intelligence sui rischi basata sull'intelligenza artificiale per rilevare le frodi, semplificare i flussi di lavoro di onboarding e monitoraggio delle transazioni dei clienti e sfruttare informazioni utili in tempo reale per rendere l'attività più sicura, intelligente e redditizia. decisioni. Fraud.net è un orgoglioso membro dell'AWS Partner Network. Infrastruttura AWS + livello di intelligence di Fraud.net = una piattaforma completa di gestione delle frodi nata nel cloud. Fraud.net sfrutta oltre 20 servizi AWS per fornire la sua piattaforma di gestione del rischio e di miglioramento delle entrate di livello aziendale. Fraud.net elabora e analizza mensilmente miliardi di transazioni, applicazioni ed eventi per conto di servizi finanziari e società di commercio digitale in tutto il mondo. La pluripremiata soluzione TransactionAI di Fraud.net è disponibile su AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi Con sede a New York, Fraud.net impiega professionisti dedicati con una profonda esperienza nel commercio elettronico, servizi finanziari, scienza dei dati e tecnologia avanzata. È stata fondata nel 2016 da Whitney Anderson e Cathy Ross. Dopo aver trascorso più di due decenni a lavorare con istituti finanziari e rivenditori online, hanno riconosciuto la necessità di dotare i leader aziendali come loro di strumenti all’avanguardia per la prevenzione delle frodi. Fraud.net è spesso indicata come un'azienda innovativa e in rapida crescita, ottenendo riconoscimenti da Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring e molte altre organizzazioni. Contattaci oggi per organizzare una consulenza gratuita.