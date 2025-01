Più popolari Aggiunti di recente Software di monitoraggio della flotta - App più popolari - Malta

Il software di monitoraggio della flotta utilizza la tecnologia GPS per monitorare le attività dei veicoli e degli autisti all'interno di una flotta di trasporti. Questo software viene utilizzato principalmente dai gestori di flotte per monitorare le proprie flotte in tempo reale e raccogliere dati sulle prestazioni sia dei veicoli che dei conducenti. Sebbene il monitoraggio della flotta sia spesso una caratteristica di sistemi di gestione della flotta più ampi, il software di questa categoria si concentra specificamente sull'uso del GPS e della telematica per monitorare i veicoli. In genere mancano le estese funzionalità di back-office presenti nelle soluzioni complete di gestione della flotta.